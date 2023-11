Les Espagnols et les Portugais se sentent exclus en Suisse

Sentiment de rejet, manque d’intérêt et attachement à leur pays d’origine… Les étrangers qui ont le droit de vote en Suisse se rendent encore moins souvent à l’isoloir que les Suisses. C’est ce qui ressort d’une étude menée dans les cantons de Neuchâtel et de Genève par l'équipe de recherche du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population de l'Université de Neuchâtel. Rosita Fibbi, sociologue des migrations à l’UniNe, a expliqué mercredi dans La Matinale RTN, que l’une des raisons majeures de cet abstentionniste relève du fait « qu’ils ont la conviction que cela ne sert à rien. Leur expérience dans leur pays d’origine avec des dictatures leur a montré que les élections étaient des farces. Ensuite il y a eu la démocratie, mais elle (…) n’a pas permis de changer leur condition de vie et ils ont quand même dû partir ». Pour faire changer leur condition, ils se tournent plutôt vers les syndicats.