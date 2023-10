Le père du Train fantôme, Alain Margot, est décédé

Le Train fantôme a perdu son fondateur. Alain Margot est décédé à l’âge de 63 ans. Né à Sainte-Croix en 1959, le cinéaste était une figure marquante du monde culturel et alternatif de La Chaux-de-Fonds. Photographe, cofondateur de la boîte de production Mellina films, il était également réalisateur de films de fiction, de clips et de documentaires. Il avait notamment signé en 2014 « Je suis Femen », consacré à la militante féministe ukrainienne Oksana Chatchko. Un film salué par le Grand prix du jury aux Visions du réel, à Nyon. La jeune femme s’était par la suite donnée la mort, et le cinéaste nous avait alors confié sa tristesse.





Une maison hantée

Mais dans l’esprit des Chaux-de-Fonniers, Alain Margot était principalement associé au Train fantôme, cette sorte de maison hantée sombre et baroque, située dans un immeuble décrépit, au 31 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, pleine à craquer de cadres, d’objets insolites et d’animaux empaillés. Un lieu qui n’était ouvert que les vendredi 13 et les 11 septembre, ainsi que sur rendez-vous. Le Train fantôme était né dans un moment de désœuvrement, au début du siècle, entre deux projets. Il avait reçu son nom alors qu’Alain Margot participait à la réalisation d’un train fantôme cauchemardesque avec l’artiste surréaliste grison H.R. Giger.