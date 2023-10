Shannia Ighele et Darwin Ameli sont Miss et Mister Fête des Vendanges 2024

Un rêve, mais aussi une grande responsabilité. Shannia Ighele et Darwin Ameli ont été élus Miss et Mister Fête des Vendanges 2024 samedi soir au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Elle a 18 ans, elle habite Marin et est étudiante à la HE-Arc Santé à Neuchâtel. Lui a 23 ans, il habite à Neuchâtel et il est étudiant-entrepreneur. Shannia Ighele a expliqué lundi, dans La Matinale, qu’elle était « comme dans un rêve », mais qu’elle avait hâte de poursuivre cette aventure avec Darwin. Pour lui, « c’est une responsabilité, parce qu’on s’est engagé et qu’on fait partie maintenant des personnalités publiques de la région. Tout ce qu’on a promis, on va le mettre en application. »