La Biennale d’art contemporain jubile pour sa 75e édition

Des œuvres ancrées dans l’actualité

Rendue possible par la Société des amis du Musée, la Biennale a pour objectif de permettre un moment d’échange entre la population et les artistes. Elle est également un éventail des différentes préoccupations artistiques d’aujourd’hui, selon David Lemaire. Parmi ces préoccupations, celle de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds qui a inspiré un certain nombre d’œuvres pour cette édition. Au final, deux d’entre-elles ont été retenues par le jury, dont celle de l’artiste valaisan Rémy Bender qui propose une installation sonore faite de débris de la catastrophe. « Cet artiste est arrivé pour une résidence à La Chaux-de-Fonds au lendemain de la tempête. Son œuvre est composée de pierres recueillies dans les souches des arbres déracinés qui sont ensuite disposées sur un tourne disque. Le tout produit un son très rassurant », décrit le directeur.