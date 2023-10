L’histoire neuchâteloise à portée de main grâce à Wikipédia

« Il n’y a besoin de rien d’autre qu’une connexion internet », assure Amandine Cabrio de l’association Wikimedia CH. Dans le cadre du 175e anniversaire de la République et Canton de Neuchâtel, une dizaine de participants se sont donnés le défi de créer ou d’améliorer des pages Wikipédia en lien avec l’histoire neuchâteloise. Cette rencontre organisée par Wikimedia CH – une association de promotion du savoir libre – et les Archives de l’Etat a eu lieu toute la journée de samedi dans une salle du Château.



« Nous nous sommes rendus compte que toutes les pages d’histoire autour du canton de Neuchâtel s’arrêtaient en 1850 », explique Amandine Cabrio. C’est face à ce constat, et dans une envie commune de rendre le savoir accessible, que Wikimedia CH et les Archives ont mis en commun leurs expertises pour rendre possible cette journée.