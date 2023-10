Les feux bleus en vitrine à la Corta’Blue Race

« On essaie de mettre en avant des sujets assez graves et tristes, que sont le cancer du sein ou des testicules, avec le sourire et le public qui vient rigoler », relève Gérard Zenhäusern. Ainsi les frais d’inscription et les dons récoltés seront redistribués à Movember et la nouvelle association Having a ball et à Octobre rose.





« L’occasion de se mettre en avant d’une manière sympathique »

Les feux bleus seront également à nouveau mis à l’honneur lors de cette 2e édition de la Corta’Blue Race. Pompiers, policiers, ambulanciers, Rega, tous les corps de métiers seront présents, dans la course mais également dans la manifestation. Ils proposeront des activités et démonstrations pour le public. Une journée qui se veut joyeuse et remplie d’humour par le comité d’organisation, ce qui a motivé les différents acteurs de la sécurité et de la santé à participer. « Ils viennent avec grand enthousiasme », se réjouit Gérard Zenhäusern.