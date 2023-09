Le Conseil d’État sous la loupe de la Revue neuchâteloise

La pièce, co-écrite par Pierre Aucaigne, Anthony Mettler, Vincent Kohler, Christophe Bugnon et David Charles, aura aussi sa part de chants et de danses. « On a pu compter sur un casting plus expérimenté et davantage spécialisé en chant », précise David Charles. « La dynamique de la scénographie a également évoluée avec des passages très posés, mais aussi des moments burlesques et explosifs ».