Mettre les cheveux gris des femmes à l’honneur

Mettre en valeur les cheveux gris des femmes. C’est l’objectif affirmé de l’exposition Silver Power - Des Neuchâteloise fières de leurs cheveux gris. Elle a débuté mardi au Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel et se tient jusqu’au samedi 16 septembre. Le public pourra découvrir une vingtaine de portraits de Neuchâteloises ainsi qu’un petit texte qu’elles auront écrit sur leur lien avec les cheveux gris. « J’ai grandi moi-même avec un certain nombre d’injonctions sur ce sujet et dans ma famille, les cheveux gris étaient interdits pour les femmes » explique Ghislaine Heger, photographe et initiatrice de l’exposition, au moment d’expliquer la genèse du projet.