Les détenteurs de grosses bagnoles davantage taxés ?

De plus en plus de véhicules sont surdimensionnés, en taille et en puissance, et les émissions de CO2 stagnent voire augmentent ces dernières années. Partant de ce constat, le groupe VertPOP a déposé une motion au Grand Conseil neuchâtelois qui vise à mettre un coup de frein aux voitures en surpoids. Le texte a été accepté mercredi par 60 voix contre 34 et 2 abstentions. Le PLR et l’UDC s’y sont opposés.

« L’idée serait de réviser le calcul de la taxe automobile et d’y inclure le poids du véhicule », explique la première signataire de la motion, la députée verte Fanny Gretillat. « Donc que les détenteurs de véhicules lourds doivent payer davantage, afin d’inciter les gens, au moment où ils doivent changer de véhicule, à opter plutôt pour des véhicules légers, ou en tout cas adaptés à leurs besoins ».