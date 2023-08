Le Grand Hôtel des Rasses trône sur la région depuis 125 ans

Malgré quelques rides, le Grand Hôtel des Rasses plaît toujours à ses clients. Cette année, l’établissement hôtelier fête ses 125 ans. Le premier bâtiment a été construit et inauguré en 1898, suivi par un deuxième en 1913, afin de constituer l’hôtel qu’on connait aujourd’hui, avec une vue imprenable sur les Alpes suisses. « Il a toujours son charme », résume son directeur Patrice Bez, en place depuis huit ans. Pour attirer les clients, il le sait : la communication est importante. « Il faut se battre en permanence, on ne vient pas à Sainte-Croix-Les Rasses par hasard. On communique surtout sur la Suisse allemande ». Résultat : 90% de la clientèle est suisse et la période estivale entre juin et septembre fonctionne bien à l’hôtel.