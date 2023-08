L’Exomusée du Locle s’étoffe de six nouvelles fresques

Six œuvres de plus au Locle. La saison estivale a été prolifique pour l’Exomusée. Le quartier du Crêt-Vaillant accueille la moitié des nouvelles fresques réalisées cette année. Ces œuvres évoquent la Révolution neuchâteloise de 1848 pour celle sur la façade nord-ouest du Musée des Beaux-arts), la légende de Marianne qui bouta, à l’aide d’un taureau furieux, les Bourguignons hors du village en 1476 à la Grand-Rue 10 et le poème dramatique Agnès et le Triton écrit par Hans Christian Andersen lors d’un séjour dans la Mère commune à la rue du Crêt-Vaillant 22.

Ces fresques sont le travail de l’Allemand Case Maclaim, de l’Ukrainien AEC interesni kazki et du Français Abys. Jusqu’ici, les curateurs de l’Exomusée n’avaient pas encore investi le Crêt-Vaillant. Il a fallu d’abord trouver des bâtiments dans ce quartier historique, qui offrait les qualités nécessaires à la réalisation de fresques monumentales.