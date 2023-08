Des photos de paysages dans des paysages

Le but du festival est de réfléchir sur le paysage. « On ne présente pas seulement de beaux paysages photographiés. C’est important pour nous d’être dans le paysage ». Contrairement à une exposition dans un musée, « on prend conscience du paysage autrement ». Le but ce n’est pas non plus de montrer de beaux paysages, mais « on souhaite apporter des questions actuelles au travers d’images qui peuvent être un peu plus complexes que seulement de beaux paysages ». Divers ateliers et tables rondes sont également organisés dans le cadre de la manifestation. Le coup d’envoi est donné samedi avec une visite guidée de l’exposition en plein air. Rendez-vous à 14h au parking du lac des Taillères. /sma