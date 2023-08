Le Hub Neuchâtel, une aide pour les entrepreneurs

Une cinquième édition pour le programme ACTIVATION du Hub à Neuchâtel. Ce programme vise à aider les personnes qui souhaitent mettre sur pied des projets à portée environnementale et sociétale. Le Hub en retiendra dix qu’il accompagnera dans leur réalisation. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 septembre. Une soirée d’information se tient jeudi au Hub. Sophie Hanessian a participé au programme en 2020. Elle a expliqué, mercredi dans La Matinale, que le Hub l’avait aidée à créer, avec à sa sœur, Vege’tables. Il s’agit d’une entreprise « de conseils et de formation pour aller vers une alimentation Smart, c’est-à-dire saine, éthique et durable qui est 100% végétale et majoritairement complète dans le but de répondre à l’urgence climatique ». Parmi ses clients figurent des privés, mais aussi des entreprises et des restaurateurs. « On reçoit beaucoup de demandes pour faire des ateliers de cuisine végétale ». L’entreprise propose aussi un service traiteur. Sophie Hanessian a expliqué qu’elle ne savait pas si elle se serait lancée dans l’aventure sans l’aide du Hub. « On a pu établir un business plan, un modèle canevas pour comprendre qu’elles étaient les attentes de l’entreprise et un plan financier ». Aujourd’hui encore, Sophie Hanessian est en contact avec le hub pour des aides et des conseils. /sma