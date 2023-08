Yverdon veut rafraîchir son parc des Rives

Toutefois, Antoine Sauser rappelle que les effets de ces mesures prendront du temps à se manifester pleinement. En effet, la croissance des arbres et l'établissement de l'écosystème demandent patience et engagement. « On plante pour les prochaines générations, pas pour nous », précise-t-il. Ainsi, il faudra attendre 10 à 15 ans avant de pouvoir constater les bénéfices et les résultats de cette stratégie de végétalisation pour une ville d’Yverdon plus verte, résiliente et accueillante pour tous. /dsa