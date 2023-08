Martin Candinas dans les Montagnes neuchâteloises

Une délégation du Conseil national s’est rendue vendredi soir dans les Montagnes neuchâteloises. Objectifs : poser un regard sur le dispositif de sécurisation des dégâts suite à la tempête du 24 juillet. Le président de la Chambre du peuple Martin Candinas (GR) était accompagné de Maja Riniker (AG), Matthias Aebischer (BE) et d’Emmanuel Amoos (VS). Ils répondaient à l’invitation des conseillers nationaux neuchâtelois Damien Cottier, Denis de la Reussille, Fabien Fivaz et Baptiste Hurni.

Cette délégation s’est rendue au Centre d’incendie et de secours des Montagnes. Les autorités de la ville de La Chaux-de-Fonds et du canton, ainsi que les responsables des secours ont présenté la situation et les mesures prises pour combler les dégâts. Une vision locale a ensuite eu lieu au Crêt-du-Locle.

Dans la soirée, la délégation a été conviée par l’exécutif du Locle à partager un repas au restaurant la Fleur-de-Lis. Histoire de rappeler que c’est en ces lieux qu’est née la République neuchâteloise il y a 175 ans. /comm-aju