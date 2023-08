Le frelon asiatique se propage à Neuchâtel

Un frelon plus vorace que son cousin européen

Observé pour la première fois en 2017 en Suisse, le frelon asiatique est facilement différenciable de son cousin européen. Il est légèrement plus petit et sa couleur principale est le noir. Une autre différence est qu’il est beaucoup plus vorace. Un nid mange 10 à 12 kilos d’insectes par année, selon Marianne Tschuy. « Lorsque la quantité d’insectes diminue en août et septembre, les frelons asiatiques s’attaquent aux ruches d’abeilles. Pour un frelon, une ruche est un buffet rempli de nourriture. »