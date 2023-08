Des députés neuchâtelois trahis par leur date de naissance

Une réponse jugée équilibrée

L’Etat prend donc des mesures à l’automne 2022, dès qu’il entend parler de cette affaire. Et puis au printemps 2023, seconde salve : à nouveau, des députés sont victimes de ce type d’arnaque. Là, l’Etat choisit d’effacer de son site les données les plus sensibles. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une pratique généralisée : ce genre de données est toujours disponible, par exemple, sur le site du Parlement fédéral ou sur celui du Grand Conseil valaisan.

Derrière cette affaire, on trouve la question de la publicité des données personnelles des élus. Et en la matière, le secrétariat du Grand Conseil juge sa réponse proportionnée. Sur la page internet du législatif, il conserve donc la mention de l’année de naissance des élus, qui est susceptible selon lui d’intéresser les citoyennes et citoyens. Par contre, il estime que supprimer les dates de naissance exactes et lieux d’origine n’est pas un gros sacrifice, ces informations n’ayant pas beaucoup d’importance pour la population.





Une tradition suisse

Dans ce dossier, on n’est donc pas en présence d’une négligence de sécurité de la part de l’Etat. C’est plutôt le revers de la médaille d’une tradition très suisse : la transparence des données des élus. De nombreux députés jugent important de mettre à disposition leur numéro de téléphone et d’autres informations à leur sujet, afin de conserver un lien avec les citoyens. Mais dans ce 21e siècle connecté, cette attitude fait d’eux des cibles privilégiées pour certains escrocs.

L’occasion d’en tirer une leçon qui dépasse le cadre de cette affaire. Les députés, après tout, sont des gens comme les autres. Comme eux, nous éparpillons tous de nombreuses données via notre présence en ligne, sans toujours réaliser qu’elles peuvent être instrumentalisées pour nous faire du tort… À ce sujet, les spécialistes recommandent de ne pas transmettre d’informations privées sur les réseaux sociaux, et de se méfier des plateformes où les profils des clients sont publics. Si vous recevez des factures pour des marchandises que vous n’avez pas commandées, avertissez l’enseigne concernée et déposez une plainte pénale.

En Suisse, l’usurpation d’identité n’est pas mentionnée dans le Code pénal. C’est par l’intermédiaire des dispositions sur les escroqueries que ces délits sont poursuivis. /jhi