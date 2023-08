L’air frais de la rentrée

On prend une grande respiration

Et pour celles et ceux qui se souviennent de mauvaises expériences et qui craignent qu’elles refassent surface, la solution esquissée par Brigitte Tombez, c’est de sentir l’air frais dans ses narines, histoire de se remettre dans le présent, ici et maintenant, et d’aborder ces défis avec un regard neuf.

Brigitte Tombez rappelle par ailleurs que tous les enjeux de la rentrée ne se jouent pas le premier jour. Les enfants peuvent s’acclimater progressivement à leur nouvel environnement. /sma

Lien vers le site de Brigitte Tombez : http://aaper.ch/