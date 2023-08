Deux courts-métrages d’animation neuchâtelois au Festival du Film de Locarno

Le travail de deux classes neuchâteloises sélectionné au Festival du Film de Locarno. Leurs courts-métrages d’animation seront projetés vendredi et samedi dans la cité tessinoise. Ils ont été réalisés dans le cadre d’ateliers destinés à favoriser l’apprentissage du numérique. « Léopard et le feu » a été imaginé et créé par des élèves de 7e année du collège de Saint-Aubin-Sauges. « L’Escargot qui voulait être peintre » est le projet d’une classe de 4e année de l’école des Safrières à Corcelles-Cormondrèches. Les jeunes réalisateurs imaginent le projet de bout en bout, en partant du scénario. Lilo Wullschleger est chargée de mission pour la création de court-métrage d’animation par le Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel. Elle explique qu’avant de se lancer dans les projets de courts-métrages, il y a deux périodes d’initiation. Le but est de leur montrer les bases du cinéma. Ensuite « on prend les tablettes et on passe à la phase d’expérimentation ».