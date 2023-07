Le skatepark du Locle se met aux normes

Certains bénévoles viennent depuis plusieurs années. D’autres ont rejoint l’association récemment. Théo habite au Locle depuis un an. Il est horloger et « a toujours été skateur. » Il est passé une fois devant le chantier et a décidé de se mettre à contribution. La dimension sociale lui a aussi plu. « Le but c’est aussi de donner des cours et de montrer aux jeunes qu’on peut faire du sport et s’amuser ».