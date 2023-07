Le MBAL expose au RHNe

Des bouquets de fleurs qui n’en sont pas dans les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a ouvert pour la 3e fois ses portes au musée des Beaux-arts du Locle (MBAL). Les deux institutions collaborent pour organiser des installations artistiques dédiées au domaine de la santé. Cette année, c’est la Jurassienne Lea Kunz qui a été retenue avec son projet « Lorsque je ne vois pas assez, je prends les yeux des autres ». Avec des patients de pédiatrie et de gériatrie, elle a composé des arrangements floraux improbables qu’elle a ensuite photographiés dans son studio. Fleurs et objets chers aux patients - raquettes de ping-pong, peluches, stylos ou montres - se côtoient sur des photographies pleines de couleurs.