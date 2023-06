Appliquer les jeux à la vraie vie

Avez-vous déjà ralenti quand le petit bonhomme sur le panneau au bord de la route passe au rouge, vous indiquant que vous roulez trop vite ? Ça, c’est de la gamification. Cette notion est très différente des serious game, qui combinent une intention sérieuse d’apprendre, avec une activité ludique. Par exemple, jouer à un jeu de voiture et être capable, via cet apprentissage, d’en conduire une pour de vrai en finalité. Ces concepts, résumés dans les grandes lignes, font l’objet de plusieurs conférences au sein de la Haute Ecole Arc ingénierie à Neuchâtel. La semaine thématique a commencé lundi avec des workshops dédiés et se terminera vendredi. Au programme, la mise en place d’un projet de serious game. Stéphane Gobron, professeur à la HE-Arc et à la HE-SSO connaît ses sujets sur le bout des doigts.