La HE-Arc accueille une centaine d’experts en langage et intelligence artificielle

Derrière ChatGPT, DeepL, Google Traduction ou encore la reconnaissance vocale se cachent des technologies aux noms un peu complexes, comme le traitement automatique de langage naturel (le langage humain) et l’analyse de données textuelles. Mais dans le domaine de l’intelligence artificielle, il n’y a pas que ces géants. Du service après-vente au placement de chômeurs, la HES-SO / HE-Arc développe des applications pratiques qui peuvent impacter notre quotidien.

Et pour la première fois, les scientifiques et industriels qui développent ces outils se réunissent en Suisse romande, à Neuchâtel. Jusqu’au 14 juin, plus d’une centaine de chercheurs et chercheuses prennent part aux conférences et ateliers de la 8e édition de la Swiss Text Analytics Conference.

Hatem Ghorbel, professeur HES-SO à la HE-Arc en ingénierie informatique, est le co-organisateur de l’événement. Il explique que si les outils comme ChatGPT sont plutôt précis pour des domaines généralistes, la HES peut, elle, développer des technologies adaptées à chaque entreprise, pour des domaines spécialisés. Comme pour aider à la traduction de manuels d’utilisations ou les simplifier pour les ouvriers, ou encore pour assister un service après-vente.