Moins de places de parc pour les voitures dans les nouvelles constructions

Inciter la population neuchâteloise à utiliser les transports publics pour réduire les nuisances du trafic routier. C’est l’objectif de la révision de la réglementation du stationnement sur fonds privé annoncé en fin de semaine passée par le Conseil d’État. Elle entrera en vigueur le 1er octobre et remplacera les règles actuelles datant de 1996. « On cherche ainsi à soutenir le report modal vers les transports publics et la mobilité douce, à diminuer l’usage de la voiture à l’intérieur des localités », explique Dominique Bourquin, chef du service cantonal de l’aménagement du territoire.