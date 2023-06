Les travaux du Littorail avancent à un rythme effréné

Le Canton envisage une augmentation future de la cadence des trains, passant de 15 minutes actuellement à 7,5 minutes. Ces travaux permettront également de préparer la gare à ce changement en permettant des arrivées et des départs de trains beaucoup plus rapides. Cela nécessitera notamment un changement d'aiguillage vers une version plus robuste, ainsi qu'une modification du tracé. Pour Willy Bassega, chef de projet chez TransN, l'enjeu consiste à « rouler plus vite sans compromettre le confort des voyageurs à bord du train ».

Enfin, tout le ballast retiré de la voie sera réutilisé sur place, notamment pour les chemises drainantes et les accotements, contribuant ainsi à une gestion responsable des matériaux utilisés dans le cadre de ce chantier d'envergure. /dsa