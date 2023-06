La vague violette s’apprête à déferler

Violences sexistes, inégalité salariale, retraites désastreuses, manque de partage du travail domestique. Les raisons de descendre dans la rue sont nombreuses pour le collectif neuchâtelois pour la grève féministe qui avait convié la presse vendredi matin. Il appelle à ne pas travailler le 14 juin afin de faire entendre la voix des femmes et leurs revendications pour une véritable politique féministe : réduction du temps de travail, un congé parental d’au moins un an, des mesures de lutte contre les violences sexuelles et sexistes ou encore l’abolition du système d’assurance maladie privé. « 2019 était un tremblement de terre avec 500'000 personnes dans les rues de Suisse, mais, à voir, il n’a pas été entendu », explique Manuela Honegger, membre du collectif neuchâtelois pour la grève féministe. « Les inégalités persistent et on ne voit pas de réels progrès », ajoute-t-elle.