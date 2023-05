La CNCI et l’UNAM derrière l’imposition des grandes entreprises

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie et l’Union neuchâteloise des arts et métiers soutiennent l’adaptation à 15% de la taxation des grandes entreprises aux standards de l'OCDE. Le peuple se prononce le 18 juin. Cette réforme concerne les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros. Une vingtaine d’entreprises sont concernées dans le canton de Neuchâtel. Neuchâtel qui s’est déjà adapté à ce taux d’imposition. François Burgat, directeur de PwC Neuchâtel, et président de la commission fiscale à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie :