La dernière pour le Mirage III et Thierry Goetschmann

C’est une page de l’histoire de l’aviation militaire qui se tourne. Le dernier Mirage III DS fera ses ultimes vols jeudi. Il décollera par deux fois de l’aérodrome militaire de Payerne. L’avion sera piloté par le Neuchâtelois Thierry Goetschmann. Il s’agira aussi, comme indiqué dans le Bulcom, des derniers vols pour le colonel à la retraite et ancien commandant des écoles de pilotes des Forces aériennes suisses. Il a expliqué mercredi, dans La Matinale, que l’histoire du Mirage III a commencé en Suisse à la fin des années cinquante. « L’armée de l’air s’est séparée de tous ces appareils en 2003 et le Musée de l’aviation militaire à Payerne a eu l’occasion de prolonger la vie du Mirage III en volant un biplace ». Thierry Goetschmann a également indiqué que cet avion était une réussite esthétique. « Je pense qu’il a marqué pas mal de gens de par son aile triangulaire et puis c’est un avion qui vole très bien. Ça reste encore aujourd’hui la Ferrari des airs. (…) À la fin des années cinquante, il a été conçu pour voler deux fois, même plus que de deux fois à la vitesse du son, ce que les avions militaires modernes ne font plus ».



Toute une infrastructure est mise en place jeudi pour ces deux derniers vols. Le premier partira le matin à 10h40 et le deuxième l’après-midi à 14h45. À cette occasion, le Neuchâtelois dira adieu au pilotage « C’est effectivement demain (ndlr : jeudi) après-midi, le dernier vol où je serai aux commandes d’un avion. Il y a un moment, il faut savoir s’arrêter. Et j’ai pris la décision que ce serait en descendant du Mirage III ». /sma