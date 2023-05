Une initiative pour « mettre fin à la triple imposition »

Favoriser la transmission de patrimoine entre générations. C’est ce que veut un comité qui a lancé une initiative populaire pour supprimer l’impôt sur les successions et les donations en ligne directe. Si elle n’est pas portée par le PLR neuchâtelois, la quasi-totalité des membres du comité est constituée d’élus libéraux-radicaux issus des quatre coins du canton. Les porteurs du texte souhaitent renforcer l’attractivité fiscale en mettant fin à une situation pénalisante : celle de la triple imposition : sur le revenu, sur la fortune épargnée et donc sur les successions et donations, explique l’un des membres Alexis Maire. Autre argument, rétablir une égalité, Neuchâtel étant avec Vaud et Appenzell Rhodes-Intérieures les seuls cantons de Suisse à encore prélever un impôt sur les successions et les donations en ligne directe. Par ligne directe, on entend un lien de parenté qui est celui d’enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, père et mère, grand-père et grand-mère. Le taux d’imposition lors d’héritage, de donations ou de transmissions de biens immobiliers ou d’entreprises s’élève à 3%.

Supprimer cet impôt comporte plusieurs avantages selon Alexis Maire. « Comme attirer des contribuables fortunés qui ne souhaitent pas se domicilier dans le canton à cause de cet impôt. Mais surtout faciliter aux Neuchâtelois l’accès à la propriété si les parents veulent aider leur(s) enfant(s) ou dans le cadre d’une transmission d’entreprise ».