Léopold et Aurèle Robert s’exposent à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Deux musées et deux frères pour une seule exposition. Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel se sont associés pour organiser une exposition conjointe consacrée aux frères Léopold et Aurèle Robert. Plus de 300 œuvres des deux artistes seront exposées dans les deux institutions à partir du samedi 13 mai jusqu'au 12 novembre 2023. L'exposition, bénéficiant d'une superficie de plus de 800 mètres carrés, est un événement historique, selon Thomas Facchinetti, conseiller communal de Neuchâtel en charge de la culture. Théo Bregnard, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, a ajouté que l'exposition permettrait de faire rayonner les deux villes bien au-delà de la région.