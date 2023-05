Le lycée Denis-de-Rougemont fête ses 150 ans

Il sera possible de tout savoir sur le lycée Denis-de-Rougemont. Le Gymnase cantonal de Neuchâtel organise deux journées festives vendredi et samedi dans ses bâtiments des rues Breguet et Vaucher. Une manifestation qui se tient à l’occasion de ses 150 ans. Un livre commémoratif est également édité à cette occasion : « Du Gymnase cantonal au lycée Denis-de-Rougemont : 150 ans d’histoire ».

« Il fallait marquer le coup », a déclaré Philippe Robert, directeur de l’institution, « de différentes manières et avec plusieurs événements tout au long de l’année ». Vendredi, une journée portes ouvertes est organisée dans les deux bâtiments. Samedi, un volet « découverte » est proposé entre 9 heures et 15 heures à « l’ancien bâtiment » de la rue Breguet. L’objectif est de montrer ce qui s’est fait et ce qui se pratique aujourd’hui encore au Gymnase cantonal.

En septembre, une conférence est animée par les anciens étudiants à la Faculté des Lettres de l’université voisine.

A la tête du lycée durant 20 ans, le directeur a vu les lycéens évoluer. A quoi ressemblent-ils aujourd’hui ? « Ils sont plus conscients de ce qui peut aller moins bien » dans les crises que nous vivons. « Mais ils sont formidables », sourit Philippe Robert.