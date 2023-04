Les écoles ont bien vécu l’année 21/22 de pandémie

Bilan satisfaisant pour l’année scolaire 2021/2022, marquée par la pandémie. Plus de 200 directeurs d’établissement de toute la Suisse ont pris part à une étude, réalisée notamment par la HEP-BEJUNE, qui vise à analyser et adapter le développement scolaire face à de nouveaux défis. Il en ressort que les écoles ont vécu l’année scolaire un peu différemment selon les contextes régionaux. Par exemple, en Suisse romande et italienne, les directives des autorités scolaires ont parfois été perçues comme contradictoires. Par contre, les expériences ont été assez similaires dans tout le pays, à savoir que cette année de pandémie a permis d’utiliser d’avantage les ressources numériques à disposition. Autre point positif pour les sondés : la coopération. Elle s’est fortement renforcée entre les enseignants : plus de 70% des directions d’école de toutes les régions linguistiques ont constaté une plus grande cohésion d’équipe après la pandémie.





Construire le futur sur la base de cette expérience

Le but à présent est d’utiliser cette expérience pour développer l’enseignement. De nombreuses écoles ont ajouté à leur plan d’intention le renforcement des échanges entre les enseignants et l’intégration de l’apprentissage numérique dans l’enseignement. L’étude relève également que même si la situation de l’enseignement est revenue à la normale en termes de directives sanitaires, elle n’en est pas moins restée exigeante. Les directions d’écoles doivent en effet faire face à des tâches supplémentaires à l’heure actuelle, comme par exemple l’intégration scolaire d’élèves provenant de régions en crise ou en guerre. /comm-lyg