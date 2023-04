Le monde en cause : les Hongrois toujours plus nombreux dans les écoles autrichiennes

C’est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. Le nombre d’élèves hongrois qui fréquentent des écoles autrichiennes ne cesse d’augmenter. Il est passé d’environ 2'000 enfants en 2010 à plus de 10'000 l’an dernier. La dégradation du système éducatif hongrois est en cause. Certains parents dénoncent un « lavage de cerveau nationaliste ». Les précisions d’Alexandre Rossé :