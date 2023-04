La mobilité au cœur du marché itinérant

Des qualités spécifiques

Pour arriver aux résultats finaux, les équipes de recherches ont alternés entretiens avec des marchands et observations de marché. En Suisse, les marchands se trouvaient à Neuchâtel et Zurich et un élément de leur travail a passablement frappé les anthropologues. « C’est impressionnant tout ce qu’il se passe derrière la scène. Quand on arrive sur un marché, tout est prêt, mais on ne voit jamais ce qui s’est passé avant », explique Janine Dahinden.

Des enseignements de consommations et de prix

L’importance du label local est aussi un des enseignements qui ressort de l’étude. Pour la population, cela apparaît comme une marque de qualité. « On peut aussi se demander ce que signifie local. Est-ce que c’est de Neuchâtel, de Suisse, etc. » interroge la professeure de l’UniNE. De quoi mettre des concepts innovants comme « local d’ailleurs ». En Suisse, les marchés restent plus chers qu’ailleurs. Mais pas de quoi faire fuir les clients. « Dans le contexte de transformation sociale, beaucoup de gens cherchent des produits locaux ou biologiques », détaille Janine Dahinden. /dpi