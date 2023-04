Elan d’ouverture pour la Villa Fallet

La population va pouvoir découvrir la Villa Fallet à La Chaux-de-Fonds. A partir de la fin du mois d’avril, la toute première création architecturale de Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbusier, sera ouverte gratuitement au public un dimanche par mois. L’association Villa Fallet l’annonce mardi dans un communiqué. Les trois premières dates sont les suivantes : le 30 avril, le 21 mai et le 11 juin. A chaque fois, ce lieu emblématique de l’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds sera accessible de 10h à 17h, avec une visite guidée à 11 heures, sans inscription préalable.

Cette association s’est créée officiellement en janvier 2023, en partenariat avec les autorités communales. Sa raison d’être est de valoriser ce bien culturel, racheté il y a bientôt un an par la Ville.





Ambitieux projets

En plus des ouvertures prévues, un événement sera mis sur pied le 11 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Art nouveau. Un programme de découverte, de festivités et d’ateliers sera proposé. En parallèle, des spécialistes apporteront leurs éclairages à travers une série de podcasts qui seront mis en ligne.

Depuis plusieurs mois, la Villa Fallet fait l’objet de diverses études qui devraient permettre de poser les bases d’une restauration et d’une transformation de la maison en lieu de visite et de culture. Par ailleurs, l’association est en quête de personnes qui seraient intéressées à s’impliquer dans la mise en valeur de ce patrimoine, sous une forme ou sous une autre. Il est possible de répondre à cet appel via son site officiel. /comm-jhi