La nature se détraque, les bâtiments trinquent

Les eaux de ruissellement, une menace pour les maisons. Dans le canton de Neuchâtel, 35'000 bâtiments sont potentiellement concernés par ce danger, selon l’ECAP. C’est pourquoi l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention lance dès ce vendredi une campagne intitulée « Pas dans ma maison ». Elle s’étalera sur cinq ans et est dotée de quatre millions de francs. Cette campagne part d’un constat : les dégâts occasionnés par les éléments naturels ne cessent d’augmenter ces dernières années, toujours plus violents, toujours plus fréquents. Plus de 60 millions, rien qu’en 2021, relève le directeur de l’ECAP, Jean-Michel Brunner.