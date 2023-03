Moisson de motions et de postulats au Locle

Quarante-deux motions et postulat à traiter. C’était le menu du Conseil général du Locle, mercredi soir. Par deux fois, le législatif n’a pas suivi la proposition du Conseil communal.

Dans le premier cas, il s’agissait d’une motion socialiste qui demandait la création de deux cabanes pour grillades sur le territoire communal. Une offre pour la population qui serait venue compléter celle déjà existante, soit quatre places avec foyer et tables, mais sans abri.





Des abris

Dans sa réponse, le Conseil communal a évoqué la présence de deux cabanes de ce type sur le territoire communal, la première aux Roches-de-Moron, sur la commune des Planchettes, mais dans une forêt communale et la deuxième sur l’ancien site de gymnastique des Brenets. Deux sites qui nécessitent un important suivi et un nombre d’heures de travail conséquent pour le maintien de la propreté. L’exécutif ajoute que la loi cantonale est restrictive et que sauf dérogation exceptionnelle, il est impossible de construire en zone forestière.

Une réponse qui n’a pas satisfait le motionnaire. Le Conseil général a refusé de classer le texte.





Et des bus

Le deuxième cas concerne un postulat du groupe PLR-VL. Il demandait l’allongement de la ligne NoctamRun jusqu’aux Brenets. L’exécutif a expliqué que ça n’était pas possible. Un bus part de la capitale cantonale à 2h du matin pour rejoindre après 14 arrêts la Mère Commune. Il repart du Locle à 3h pour Neuchâtel et effectue un dernier trajet Bas-Haut à 4h. Chaque trajet dure 52 minutes. Rajouter 16 kilomètres déstabiliserait la ligne, estime le Conseil communal. Le législatif a refusé de classer le postulat, donnant mission à l’exécutif de trouver une solution. Celle-ci pourrait être d’effectuer, sur présentation du billet du NoctamRun, le trajet Le Locle-Les Brenets en taxi, a expliqué le chef du groupe PLR Gaëtan Dubois.