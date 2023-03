HCA – HCC : RTN et RFJ décryptent le barrage

Le HC La Chaux-de-Fonds à la conquête de l’élite du hockey sur glace helvétique. Il affronte le HC Ajoie ce jeudi dès 20h à Porrentruy dans le barrage de promotion/relégation National League/Swiss League. La série se dispute au meilleur des sept matches. Une série qui enflamme l’Arc jurassien et nos journalistes sportifs. Jan Haesler de RTN et Mathieu Schaffner de RFJ ont dressé jeudi dans La Matinale les points forts et les points faibles de chaque équipe.







Le HCC « sur la pente ascendante »

Mathieu Schaffner estime que les Jurassiens « ont l’avantage d’avoir joué toute la saison en National League et de ne pas avoir été ridicules, surtout depuis fin décembre et la prise de fonction de Julien Vauclair ». Jan Haesler relève de son côté que le HCC n’a rien à perdre et tout à gagner. De plus, « il est sur la pente ascendante, il n'a pas perdu à la maison depuis le 3 décembre et décroché une victoire 4 à 0 contre Olten en finales des play-off de Swiss League». En termes de pronostics, Jan Haesler voit un 4-3 dans la série avec une victoire du HCC en prolongation et d’enchainer « c’est comme ça que ça se passe dans les rêves ». Mathieu Schaffner estime « qu’Ajoie va assumer son statut de favori et va plier l’affaire en cinq matches ».



Coup d’envoi de la rencontre à 20h à Porrentruy. Le match sera à suivre en direct sur RTN dès 19h45. /sma