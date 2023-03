Aross change de statut

Une nouvelle forme juridique pour Aross. Le Grand Conseil neuchâtelois a décidé mardi après-midi de la faire passer d’association à un établissement autonome de droit public, au même titre que RHNe, Nomad et le CNP. L’Association réseau orientation santé social est un service d’information gratuit pour les 65 ans et plus, leurs proches ainsi que pour les professionnels de la santé. Elle vise à les conseiller et les orienter dans le réseau socio-sanitaire neuchâtelois. Créée en 2015 en tant que projet pilote au Locle et aux Brenets, Aross s’est étendue quatre ans plus tard à tout le canton « devenant une pièce essentielle dans le dispositif de santé », a déclaré Laurent Kurth. « Il fallait désormais lui donner un cadre », a souligné le conseiller d’État en charge de la santé.

« C’était un débat important dans le positionnement de cette institution. Aujourd’hui, c’est une association, on pouvait en faire un service de l’État ou un établissement autonome de droit public. Cette dernière forme a été choisie parce que nous voulons donner le signal très clair qu’elle n’a aucun intérêt dans le système de santé. Elle est complètement indépendante, mais ce n’est pas pour autant une autorité », précise Laurent Kurth.