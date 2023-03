Taux de réinsertion exceptionnel pour le CNIP

Une année exceptionnelle pour la réinsertion professionnelle. Le CNIP (Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle) annonce que le taux d’intégration a atteint 95% l’an dernier contre 66,67% en 2021. Sur les 20 bénéficiaires de l’assurance-invalidité qui ont participé à des stages en entreprise, 19 ont été engagés à la fin de celui-ci.

Selon le directeur de la structure, Thuan Nguyen, ce succès s’explique avant tout par la conjoncture économique extrêmement favorable. Après deux années de pandémie, la demande en main-d’œuvre est très forte dans de nombreux secteurs, notamment l’horlogerie et la microtechnique. Mais le travail des « coaches » du CNIP n’est non plus pas étranger à ce résultat très positif, d’après le directeur.