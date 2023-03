Droits des femmes : « Vous avez toutes des raisons de manifester »

La Journée internationale des droits des femmes se tient ce 8 mars. Plusieurs actions sont organisées dans le canton de Neuchâtel à cette occasion, à commencer par la mobilisation qui a lieu jusqu’à midi au Marché de La Chaux-de-Fonds. Les festivités se poursuivent de 15h à 17h30 à la Fontaine de la justice à Neuchâtel avant le grand rassemblement cantonal dès 18h à la Gare de Neuchâtel. Le cortège prendra la direction du centre-ville. Manuela Honneger, membre du Collectif neuchâtelois pour la grève féministe, qui organise l’évènement, a indiqué mercredi dans La Matinale RTN, que le focus allait être mis sur l’égalité salariale et la réduction généralisée du temps de travail. La lutte pour les droits des femmes s’allie cette année à celle pour les personnes LGBTQIA+. Manuela Honegger estime que c’est une lutte collective et qu’il « faut dépasser la binarité des identités de genre. Chaque individu a le droit de vivre son orientation sexuelle. Et ça fait partie depuis toujours du combat féministe ». La manifestation de ce 8 mars annonce les prémices de la grève du 14 juin. /sma