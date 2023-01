La maladie mentale vécue de l’intérieur

La santé mentale, un thème encore tabou qui fait souffrir ceux qui en sont touchés. Souffrance d'abord de part ce qu'ils vivent. Souffrance ensuite de ne pas être compris par leur entourage et même, parfois, par les psychiatres. Dans Le Baiser d’Anubia, l’écrivaine chaux-de-fonnière Dunia Miralles invite le lecteur dans sa tête et parle sans tabou de son trouble de la personnalité borderline. Elle a expliqué vendredi, dans La matinale RTN, comment sa maladie a pris la forme d’une dame blanche appelée Anubia. Dunia Miralles partage avec le lecteur les pensées de son quotidien, ses difficultés à se conformer à une certaine norme, les efforts déployés être « comme tout le monde ». Un livre qui permet de mieux comprendre les souffrances liées à sa maladie et de ne pas les minimiser.