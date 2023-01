L’UniNE préfère travailler avec ChatGPT plutôt que l’interdire

Imaginez un outil capable de répondre à toutes vos questions et de vous pondre un texte structuré et cohérent, en quelques secondes. Cet outil, longtemps fantasmé, existe aujourd’hui. Il s’agit de ChatGPT, une application lancée gratuitement en fin d’année par OpenAI, et qui permet aux utilisateurs de discuter par écrit avec une intelligence artificielle (IA).

L’efficacité de ce robot conversationnel est redoutable, et Internet ne manque pas d’exemples où l’IA produit un texte d’une précision bluffante. « Les sources ont été bien contrôlées, les informations sont donc véridiques », explique Jacques Savoy, professeur en charge de la chaire de linguistique computationnelle à l’Université de Neuchâtel. La longueur du texte reste limitée. Le but du système est « de répondre de manière concise à un problème relativement ouvert ».