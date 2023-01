La tension monte à Wengen

Les organisateurs des épreuves de ski alpin de Wengen comptent sur un coup de pouce de la météo. Les mythiques courses se tiennent ce week-end dans la station bernoise, à commencer par le super-G ce vendredi. Il a été avancé d’une demi-heure, à midi, en raison d’une accalmie des précipitations à ce moment-là. La descente du Lauberhorn est agendée à samedi. La manifestation se termine dimanche avec le slalom. Christophe Moreillon, notre envoyé spécial, a indiqué dans La Matinale RTN que les organisateurs avaient réalisé un travail titanesque pour mettre sur pied ces compétitions. Ils ont œuvré jour et nuit depuis le début de la semaine avec l’armée pour préparer du mieux possible la piste. Des émotions sont aussi en vue du côté de Wengen pour Beat Feuz et le public suisse. Le Bernois s’élancera pour la dernière fois de sa carrière d’un portillon de départ de Coupe du monde en Suisse avant ses adieux définitifs à Kitzbühel la semaine prochaine. Le Bernois a confié à Christophe Moreillon qu’il avait envie de profiter sans se mettre de pression. « Que je finisse premier ou dixième ce week-end ne changera rien à ma carrière ». Mais ce serait magnifique, pour notre envoyé spécial, qu’il termine par une quatrième victoire sur le Lauberhorn.