Arty Show séduit de plus en plus de villes

Des artistes en vitrine. La 7e édition d’Arty Show se tient en ce moment à La Chaux-de-Fonds. 20 œuvres sont à découvrir dans les devantures de différents magasins. L’objectif de ce parcours en plein air est de donner de la visibilité aux artistes et aux commerces qui les hébergent. Une initiative, née dans la Métropole horlogère en 2016, mais qui s’est désormais étendue à d’autres villes : Neuchâtel, Bienne, Sion et Aarau. Lausanne suivra en 2023 et peut-être Winterthur prochainement. Un succès qui s’explique par le côté fédérateur du concept. Une faitière regroupant les différentes villes, à l’exception de Bienne, a également été créée pour partager les expériences et gérer la communication.