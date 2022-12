La défense plaide l’acquittement pour l’avocat accusé de pédophilie

S’est-on posé une seule fois la question « est-il innocent ? » La défense de l’avocat neuchâtelois, accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, a demandé son acquittement ce mercredi au dernier jour du procès. L’homme, proche des milieux du football comparaissait depuis lundi devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Alors que le Ministère public avait requis 3 ans de prison mardi soir, dont deux avec sursis, la défense a profité de sa plaidoirie pour dépeindre un tout autre tableau. Celle d'un homme généreux, mais victime de sa réputation. Selon ses avocats, le poids de la première affaire dans laquelle il avait été acquitté, faute de preuve, a joué un rôle prépondérant dans les faits reprochés aujourd'hui. Des « personnes » n'auraient pas digéré son acquittement et aurait tout fait pour le voir enfin incarcéré. La seule faute de leur client aurait donc été d'être naïf de croire que la page avait été tournée. « Il s'est arrosé d'essence et a distribué les briquets » a imagé la défense. Pour elle, l'accusé « offrait du rêve a des enfants, mais dans cette société individualiste et qui lui en veut, cela n'a pas été accepté ». Ceci en référence aux jeunes, souvent en difficulté, qu’il prenait sous son aile et à qui il offrait une possibilité de se former dans son étude comme employés de commerce.

Les avocats ont aussi pointé du doigt les nombreuses incohérences dans les témoignages des victimes qui, selon eux, ont été montés en épingle pour abattre enfin leur client. « On ne peut pas parler d’actes d’ordre sexuel, au pire d’actes inconvenants ». Pour la défense, plusieurs autres éléments problématiques, comme l'expertise psychiatrique du client ou l'enquête préliminaire (voir ci-dessous), n'auraient pas été faits correctement. Ce contexte global aurait donc induit une interprétation erronée de cette affaire.

Le jugement est attendu le 22 décembre.





Tentative d’ajournement

Juste avant l’ensemble des plaidoiries, la défense avait tenté le tout pour le tout mardi en fin d'après-midi, en invoquant un vice de procédure. Principalement en revenant sur l'audience d'une potentielle victime lundi. Lors de son témoignage, il était ressorti que ce jeune garçon, également employé de l’accusé, avait reçu un appel considéré comme insistant de la part d'un policier. Comme si ce dernier avait tenté de lui faire avouer des « choses » qui n’existaient pas, a-t-il confié. Une transgression de la procédure selon la défense. Les avocats de l’accusé ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait du même policier ayant arrêté le prévu, lui lançant à ce moment-là : « cette fois-ci, on ne va pas vous louper ! ». Des hypothèses qui corroboraient leur théorie du complot à l’encontre de leur client, mais qui ont été finalement balayées par les juges. /rgi