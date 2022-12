Députés au chevet des poissons du Doubs

Des truites et des ombles agonisants, dévorés petit à petit par un champignon. C’est le spectacle auquel ont assisté deux députés du Grand Conseil neuchâtelois, Clarence Chollet et Patrick Erard. Ils ont répondu à l’invitation de Thierry Christen, le président de la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière. Il s’inquiète de l’attaque précoce et particulièrement virulente du saprolegnia parasitica, un champignon qui provoque des mycoses chez les poissons affaiblis. Plusieurs dizaines de victimes ont été dénombrées ces dernières semaines.

Le parasite se développe habituellement dans le courant du premier trimestre. Cette année, il sévit particulièrement tôt, avant la période de reproduction des poissons, constate Thierry Christen :