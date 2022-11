Un label pour récompenser la formation de la relève du FC Val-de-Ruz

Le FC Val-de-Ruz sélectionné dans le cadre d’un projet pilote national. L’Association suisse de football a choisi le club vaudruzien pour le programme « ASF Quality Club ». Il s’agit d’une certification qui permet de récompenser les clubs amateurs qui s’investissent dans le « football de base ». Au niveau suisse, 25 clubs ont été choisis pour ce label. La phase pilote, qui précède la certification, durera entre 12 et 18 mois.





Plus grand club du canton

Le FC Val-de-Ruz est le fruit de la fusion des trois clubs formateurs du district : le FC Fontainemelon, l'US Les Geneveys-sur-Coffrane et le FC Dombresson. Il compte plus de 550 licenciés, dont 350 juniors. Le club souhaitait obtenir ce label « ASF Quality Club » afin de renforcer sa structure et ses actions en faveur de la relève. Le programme de l’ASF comprend un accompagnement sous forme de mentorat individuel. /comm-swe