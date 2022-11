Economètre : un forum économique parmi les toiles

C’était la rencontre de deux mondes, vendredi matin à La Chaux-de-Fonds. Le nouveau Service de l’économie de la Ville a choisi un musée, celui des beaux-arts, pour accueillir les entrepreneurs et relancer une manifestation de réseautage qui s’était progressivement essoufflée sous le nom de « UP La Chaux-de-Fonds ». Désormais intitulé « Economètre », le rendez-vous, qui plus est en milieu muséal, est symbolique alors que la Ville rêve d’être proclamée capitale culturelle suisse.





La HE Arc partenaire

En collaboration avec la Haute école de gestion ARC, trois ateliers ont permis à la quarantaine de personnes ayant répondu à l’invitation de la Ville de discuter autour des enjeux de la digitalisation dans les entreprises. La première salle du musée permettait aux entrepreneurs de faire le point sur leur stratégie de digitalisation, via un outil développé par les chercheurs de la haute école. Dans la deuxième, un programme développé chez PX Group a permis d’aborder la transmission du savoir-faire dans les entreprises via des vidéos réalisées par les employés. La troisième salle abordait le potentiel du numérique pour développer des affaires sur un mode durable.





Un rendez-vous pérennisé

Alors que la Ville espérait entre 25 et 30 inscrits, ils ont été plus de 45 au final, malgré quelques désistements. Une preuve que cela répond à une demande. « La Ville, qui fonctionne comme facilitateur d’affaires, c’est primordial pour garantir une économie circulaire dynamique et vraiment digne de ce nom », explique Alessandro Arcieri, chef du Service de l’économie et entrepreneur en ville.

La Ville de La Chaux-de-Fonds espère répéter l’opération au minimum une fois par an. /lre