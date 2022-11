Florence Nater : « Un dispositif pour les mineurs non-accompagnés est en place à Perreux »

Les candidats à l’asile sont toujours aussi nombreux en Suisse. Les hébergements de la Confédération, dont celui de Perreux à Boudry, sont saturés. Plusieurs médias ont rapporté des témoignages faisant état de couloirs qui se transforment en dortoir.

« La situation en Ukraine n’était pas prévisible avec une telle ampleur et d’autres pays sont aussi confrontés à des situations compliquées, ce qui amène beaucoup de personnes sur la route des migrations aujourd’hui », explique Florence Nater. La Conseillère d’État neuchâteloise en charge de la cohésion sociale et de l’emploi a répondu à une série de questions à ce sujet au Grand conseil la semaine passée. Elle rappelle que la gestion du centre de Perreux à Boudry est du ressort de la Confédération et pas du canton de Neuchâtel. Elle explique toutefois que les services cantonaux collaborent avec le Secrétariat d’État aux migrations. Grâce à l’engagement du service de l’enseignement obligatoire, les enfants sont scolarisés sur site. Ils peuvent aussi aller en consultation chez des médecins partenaires dans la région. « Ce dispositif est en place pour les accueillir dans des conditions qui sont en effet très particulières aujourd’hui », explique la conseillère d’État. Florence Nater était l’invitée de La Matinale lundi :